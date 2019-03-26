Спасение из горящего автобуса в Италии: герою дадут гражданcтво

Фото: ЕРА

13-летнему Рами Шехата, благодаря которому удалось спасти детей из горящего автобуса, будет предоставлено итальянское гражданство. Об этом заявил заместитель премьер-министра Маттео Сальвини, сообщает ВВС.

Сальвини сказал, что героизм мальчика должен быть вознагражден гражданством.

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"Он показал, что понимает ценности этой страны", - сказал Сальвини.

Рами, чей отец Халед Шехата иммигрировал в Италию из Египта в 2001 году, родился в Италии, но никогда не получал официальных документов.

Согласно итальянскому законодательству дети, рожденные от родителей-иммигрантов, не имеют права на получение гражданства до достижения 18 лет.

Сальвини сказал, что прежде чем принимать решение, необходимо проверить биографию отца Рами.

20 марта надалеко от Милана водитель автобуса угнал его вместе с 51 школьником, а затем поджег. Никто не пострадал.

Школьники считают, что выжили благодаря своему однокласснику - 13-летнему Рами Шехата, который спрятал свой телефон и сообщил о происходящем родителям, благодаря чему о захвате узнала полиция.