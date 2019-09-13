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Спасение лесов Амазонии. Бразилия согласилась принять помощь

Спасение лесов Амазонии. Бразилия согласилась принять помощь - Фото
Майкл Помпео (фото - ЕРА)
13.09.2019, 21:16

США и Бразилия создадут совместный фонд

США и Бразилия обязались внести $100 млн в фонд сохранения биоразнообразия в тропических лесах Амазонки, которым будет управлять частный бизнес. Об этом объявили во время сегодняшней встречи в Вашингтоне госсекретарь Майкл Помпео и министр иностранных дел Бразилии Эрнесто Араужо, передает Голос Америки.

Араужо опроверг утверждения о том, что Бразилия не способна решать экологические проблемы Амазонии, включая увеличившееся число пожаров. Он заявил, что необоснованные тревоги по поводу климатических изменений угрожают суверенитету Бразилии.

"Региональное развитие Амазонии, по нашему убеждению, является единственным способом действительно защитить лес. Поэтому нам нужны новые инициативы по созданию рабочих мест, которые принесут доход жителям этого региона, и именно поэтому наше партнерство с Соединенными Штатами очень важно", - заявил глава МИД Бразилии.

"Мы начинаем работу над созданием инвестиционного фонда для Амазонии, в который за 11 лет будет вложно 100 миллионов долларов для сохранения биоразнообразия.., этот проект будет возглавлять частный сектор", - заявил госсекретарь Майк Помпео.

  • Президент США Дональд Трамп провел переговоры с президентом Бразилии Жаиром Болсонару в марте этого года. Во время встречи главы США и Бразилии договорились о расширении и укреплении стратегического партнерства.
  • Ранее правительство Бразилии отказалось от предложенных G7 $22 млн и заявило, что европейцам лучше стоит следить за своими лесами, а бразильцы решат проблему сами.

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амазонка Бразилия Майкл Помпео
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