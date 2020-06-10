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Спустя 34 года в Швеции раскрыли дерзкое убийство премьер-министра

Спустя 34 года в Швеции раскрыли дерзкое убийство премьер-министра - Фото
Улоф Пальме (скриншот из видеозаписи)
10.06.2020, 12:22

Полиция полагает, что мотивом для убийства премьера Швеции Пальме могли послужить его левые социалистические взгляды: их якобы не разделял преступник

Шведские правоохранители заявили о раскрытии убийства премьер-министра страны Улофа Пальме 34-летней давности. Об этом со ссылкой на прокуратуру страны пишет BBC News.

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Следователи убеждены, что исполнителем преступления 1986 года был экс-сотрудник страховой компании Scandia Стиг Энгстрём. Поскольку он покончил с собой в 20 лет назад, обвинение предъявить некому - дело закрыли.

28 февраля 1986 года на центральной улице Стокгольма Свеавеген Пальме с женой без охраны возвращались поздно вечером из кино. На перекрестке с улицей Туннельгатан к ним подошел мужчина и дважды выстрелил из револьвера "Смит-Вессон" в спину премьеру. Более 10 человек были свидетелями этого преступления: оно произошло на обычно оживленном месте.

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Несмотря на допросы тысяч человек, преступника так и не нашли. Сначала в убийстве осудили рецидивиста Кристера Петтерссона, но позднее его оправдали.

Энгстрем также проходил свидетелем по делу, однако в 2018-м о нем как о подозреваемом заявил журналист Томас Петтерссон, после чего полиция начала расследовать новую версию.

  • Есть немало неофициальных версий смерти Пальме - от операции югославских спецслужб и заговора праворадикалов до "курдского следа" и убийства по ошибке.

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Евгений Пилипенко
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