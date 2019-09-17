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Суд в Германии дал пожизненный срок за убийство 1987 года

Суд в Германии дал пожизненный срок за убийство 1987 года - Фото
Правосудие (фото - pixabay.com)
17.09.2019, 22:27

Защита обвиняемого с приговором не соглашается

В Германии суд приговорил к пожизненному сроку заключения мужчину, обвиняемому в убийстве в Берлине в 1987 году, сообщает DW.

Установлено, что обвиняемый убил женщину, с которой состоял в сексуальных отношениях. У женщины был муж и двое детей.

Убийство произошло, как утверждают следователи, во время одного из посещений квартиры женщины в присутствии ее трехлетнего сына. Женщина, по всей видимости, требовала денег для дальнейших отношений, из-за чего обвиняемый начал ее душить, а после - наносить удары в шею. После убийства мужчина покинул квартиру, а ребенок остался ждать старшего брата из школы.

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Расследование этого убийства было остановлено в 1991 году и возобновлено в 2015-м. Были проведены современные ДНК-анализы по образцам, найденным на платье женщины. Также свидетель в деле предоставил информацию об отношениях предполагаемого убийцы и жертвы.

Осужденный свою причастность к убийству отрицает, а его защита намерена обжаловать приговор.

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Германия убийство преступление жертва
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