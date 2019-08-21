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21.08.2019, 09:30

Полиция Швеции разыскивает двух украинцев за убийство: фото

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Полиция Швеции разыскивает двух украинцев за убийство: фотоПолиция Швеции разыскивает двух украинцев за убийство: фотоПолиция Швеции разыскивает двух украинцев за убийство: фото
Полиция Швеции разыскивает двух украинцев за убийство: фотоПолиция Швеции разыскивает двух украинцев за убийство: фотоПолиция Швеции разыскивает двух украинцев за убийство: фото
Полиция Швеции разыскивает двух украинцев за убийство: фотоПолиция Швеции разыскивает двух украинцев за убийство: фотоПолиция Швеции разыскивает двух украинцев за убийство: фото

Шведские силовики не владеют информацией о местонахождении подозреваемых

В Швеции полиция разыскивает двух украинцев по подозрению в убийстве 70-летнего местного жителя и завадении его автомобилем. Об этом сообщает expressen.

Как уточняет издание, 47-летний и Александр Трайдук и 48-летний Ярослав Лаврынив являются подозреваемыми в убийстве жителя Маркарюди. Его тело обнаружили 10 августа - спустя 11 дней поисков. Автомобиль жертвы позже также был найден с поддельными номерами.

Помимо данного преступления, полиция проверяет причастность украинцев к пропаже еще одного шведа. 80-летний мужчина 3 августа отправился на прогулку на велосипеде и не вернулся.

В полиции утверждают, что не владеют информацией о местонахождении подозреваемых. Там допускают как их выезд из страны, так и нахождение в Швеции. "Мы ничего не исключаем", - говорит представитель полиции.

Последний раз их заметили в Стокгольме 5 августа. Камера наблюдения засняла их при  попытке снять деньги с карты убитого.

  • Как сообщалось, Польша передала Украине подозреваемого в убийстве девушки: смотреть фото.

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Теги: швеция, убийство, украинец, полиция
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