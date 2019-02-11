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Боты:
11.02.2019, 09:04

Срок вывода наземных войск США из Сирии исчисляется неделями

Срок вывода наземных войск США из Сирии исчисляется неделями - Фото
Фото: EPA

Глава центрального командования США отметил, что вывод наземных войск США из Сирии может начаться через несколько недель

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Вывод наземных войск армии США из Сирии по приказу президента Дональда Трампа может начаться через несколько недель. Об этом заявил глава центрального командования США, генерал Джозеф Вотел, пишет Reuters.

По его словам, сроки вывода войск зависят от ситуации на местах.

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"Скорее всего, через несколько недель. Но опять же, все будет зависеть от ситуации на местах", - подчеркнул Вотел.

Он считает, что количество военных США вряд ли увеличится в ближайшее время.

"Я думаю, что оно останется более или менее стабильным. Мы не хотим держать людей на местах, которые не имеют действительной миссии",  - отметил Вотел.

19 декабря президент США Дональд Трамп заявил о победе над боевиками Исламского государства в Сирии и анонсировал "полный" и "быстрый" вывод американских войск оттуда.

3 января госсекретарь Майк Помпео сообщил, что военнослужащие Соединенных Штатов начали покидать Сирию.

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Теги: США, Сирия, дональд трамп, войска, Джозеф Вотел
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