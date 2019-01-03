США беспокоит, что Колумбия выращивает слишком много коки

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Государственный секретарь США Майк Помпео выразил глубокое беспокойство тем, что в Колумбии стали больше выращивать листьев коки - сырья для кокаина. Об этом сообщает BBC.

На встрече с президентом Колумбии Иваном Дуке Помпео сказал, что обе страны договорились сократить производство коки вдвое к 2030 году.

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Недавний отчет ООН показал, что количество сельскохозяйственных площадей под коку в Колумбии достигло рекордных размеров. Колумбия является крупнейшим производителем кокаина в мире, тогда как США - крупнейшим потребителем этого наркотика.

Иван Дуке поблагодарил США за помощь в войне с наркомафией. В этом году власти намерены уничтожить 100 тыс. га коки.

Напомним, в новогоднюю ночь на Ибице полицейские остановили автомобиль, который, как им показалось, двигался довольно странно. К удивлению экспертов, тестирование водителя дало положительный результат для всех известных наркотиков.

В начале декабря на Маршалловых островах рыбак выловил сетями завернутые пакеты с белым порошком, похожим на кокаин. Улов весом 48 кг на черном рынке может стоить $4 млн.