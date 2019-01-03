Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
03.01.2019, 10:45

США беспокоит, что Колумбия выращивает слишком много коки

США беспокоит, что Колумбия выращивает слишком много коки - Фото
Фото: Pixabay

Колумбия и США договорились сократить производство коки вдвое к 2030 году

Реклама
Реклама

Государственный секретарь США Майк Помпео выразил глубокое беспокойство тем, что в Колумбии стали больше выращивать листьев коки - сырья для кокаина. Об этом сообщает BBC.

На встрече с президентом Колумбии Иваном Дуке Помпео сказал, что обе страны договорились сократить производство коки вдвое к 2030 году.

Реклама

Недавний отчет ООН показал, что количество сельскохозяйственных площадей под коку в Колумбии достигло рекордных размеров. Колумбия является крупнейшим производителем кокаина в мире, тогда как США - крупнейшим потребителем этого наркотика.

Иван Дуке поблагодарил США за помощь в войне с наркомафией. В этом году власти намерены уничтожить 100 тыс. га коки.

Напомним, в новогоднюю ночь на Ибице полицейские остановили автомобиль, который, как им показалось, двигался довольно странно. К удивлению экспертов, тестирование водителя дало положительный результат для всех известных наркотиков

В начале декабря на Маршалловых островах рыбак выловил сетями завернутые пакеты с белым порошком, похожим на кокаин. Улов весом 48 кг на черном рынке может стоить $4 млн.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Майк Помпео, кокаин, Колумбия, кока
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 