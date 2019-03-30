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30.03.2019, 07:45

США готовы к новому соглашению с Великобританией после Brexit

США готовы к новому соглашению с Великобританией после Brexit - Фото
Дональд Трамп (фото - EPA)

Советник по нацбезопасности США сообщил, что Дональд Трамп готов заключить новое двустороннее соглашение с "самостоятельной Великобританией"

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Президент США Дональд Трамп готов заключить торговое соглашение США с Великобританией после того, как она выйдет из Европейского союза. Об этом сообщил советник по национальной безопасности Белого дома Советни, пишет Reuters.

Он отметил, что Трамп очень хочет заключить двустороннее соглашение с "самостоятельной Великобританией" и "быть заодно" с этой страной, когда она выйдет из ЕС.

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Что касается вопроса, должна ли Британия провести второй референдум по Brexit, Болтон отметил, что первое голосование в 2016 г. и так все расставило на свои места.

28 марта Трамп заявил, что желает премьер-министру Великобритании Терезе Мэй удачи, поскольку она пытается найти варианты для соглашения о Brexit.

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Теги: джон болтон, дональд трамп, brexit
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