США готовы к новому соглашению с Великобританией после Brexit

Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп готов заключить торговое соглашение США с Великобританией после того, как она выйдет из Европейского союза. Об этом сообщил советник по национальной безопасности Белого дома Советни, пишет Reuters.

Он отметил, что Трамп очень хочет заключить двустороннее соглашение с "самостоятельной Великобританией" и "быть заодно" с этой страной, когда она выйдет из ЕС.

Реклама

Что касается вопроса, должна ли Британия провести второй референдум по Brexit, Болтон отметил, что первое голосование в 2016 г. и так все расставило на свои места.

28 марта Трамп заявил, что желает премьер-министру Великобритании Терезе Мэй удачи, поскольку она пытается найти варианты для соглашения о Brexit.