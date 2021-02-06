США и ЕС осудили высылку из РФ европейских дипломатов – те якобы участвовали в протестах

5 февраля Россия объявила персонами нон грата и выслала из страны трех европейских дипломатов – из Германии, Швеции и Польши, заявив, что те якобы участвовали в акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Такое решение вызвало возмущение как в Евросоюзе, так и в США.

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В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter заявил, что это был "произвольный и неоправданный акт" и что Россия таким образом отступила от своих международных обязательств. "Мы солидарны с Германией, Польшей и Швецией", – отметил Блинкен.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас тоже написал в Twitter, что решение Москвы "было никоим образом не оправдано", оно наносит ущерб отношениям с Европой и "не останется без ответа, если не будет пересмотрено". К нему также присоединился представитель ЕС Жозеп Боррель – он призвал власти РФ пересмотреть решение по дипломатам.

5 февраля 2021 года Россия выслала трех европейских дипломатов за поддержку Навального и участие в протестах.

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Дарья Мостовая

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