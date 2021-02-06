UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США и ЕС осудили высылку из РФ европейских дипломатов – те якобы участвовали в протестах

06.02.2021, 08:15
США и ЕС осудили высылку из РФ европейских дипломатов – те якобы участвовали в протестах - Фото
Энтони Блинкен (Фото: EPA-EFE/Graeme Jennings)

5 февраля Россия объявила персонами нон грата и выслала из страны трех европейских дипломатов – из Германии, Швеции и Польши, заявив, что те якобы участвовали в акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Такое решение вызвало возмущение как в Евросоюзе, так и в США.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter заявил, что это был "произвольный и неоправданный акт" и что Россия таким образом отступила от своих международных обязательств. "Мы солидарны с Германией, Польшей и Швецией", – отметил Блинкен.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас тоже написал в Twitter, что решение Москвы "было никоим образом не оправдано", оно наносит ущерб отношениям с Европой и "не останется без ответа, если не будет пересмотрено". К нему также присоединился представитель ЕС Жозеп Боррель – он призвал власти РФ пересмотреть решение по дипломатам.

  • 5 февраля 2021 года Россия выслала трех европейских дипломатов за поддержку Навального и участие в протестах.

Читайте также: Байден не сдерживался при разговоре с Путиным – Псаки

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
протесты в России высылка дипломатов США рф Энтони Блинкен

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 