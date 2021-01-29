Байден не сдерживался при разговоре с Путиным – Псаки

Новый президент США Джо Байден не сдержался во время разговора со своим коллегой из РФ Владимиром Путиным, в частности обсуждая арестованного российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Дженнифер Псаки, передает Голос Америки.

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"Он не сдержался, выразив обеспокоенность по поводу обращения с Алексеем Навальным и обращения (силовиков) с протестующими", – сказала она.

Псаки добавила, что Байден "никогда не сдерживался в эмоциях" по вопросам, касающихся Путина, и не скрывал своей озабоченности действиями правительства России. "Он ясно и однозначно сказал об этом во время телефонного разговора", – отметила спикер Белого дома.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии из-за отравления ядом группы "Новичок". Его задержали по "делу Ив Роше", а позже арестовали на 30 суток. На следующих выходных в городах России прошли митинги в поддержку оппозиционера.

26 января Байден поговорил с Путиным. В разговоре президент США в частности заявил, что Америка будет твердо защищать суверенитет Украины.

В Офисе президента Зеленского считают наполнение их разговора идеальным для Украины. В ОП заявили, что Байден указал Путину: единственный шанс РФ на нормальные отношения с цивилизованным миром – прекращение агрессии, в первую очередь – против Украины.

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Марк Сировой

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