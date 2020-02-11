США и Турция готовят ответ на атаки армии Асада и России в Сирии

Майкл Помпео (Фото: Michael Reynolds/ЕРА)

США готовят ответ на атаки против турецких сил в Сирии со стороны режима Башара Асада и российских военных. Об этом с Twitter сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

Он принес свои соболезнования семьям пятерых турецких военных, погибших в Идлибе в результате обстрела со стороны армии Асада.

"Продолжающиеся атаки режима Асада и России должны прекратиться. Я отправил Джима Джеффри в Анкару, чтобы скоординировать шаги в ответ на эту дестабилизирующую атаку. Мы поддерживаем нашего союзника по НАТО Турцию", - написал Помпео.

Джим Джеффри – специальный представитель США по взаимодействию с Сирией.

Президент Турции Реджеп Эрдоган предупредил сегодня сирийское правительство, что оно "заплатит очень, очень высокую цену" за нападения на турецких солдат, сообщает ВВС.

10 февраля пятеро турецких солдат погибли в результате обстрела турецкого наблюдательного пункта в провинции Идлиб.

В тот же день турецкие военные нанесли ответный удар по позициям армии Асада, убив 101 человека и уничтожив три танка, два артиллерийских орудия и один вертолет.

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