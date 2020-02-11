Граждане трети стран НАТО не готовы защищать союзников от России

Венгерский истребитель в Литве (Фото: Sandor Ujvari/EPA)

Большинство граждан восьми стран НАТО считают, что их страна не должна защищать союзников по альянсу, если на них нападет Россия. Об этом говорят данные исследования Pew Research Center, опубликованного 9 февраля.

Опрос проводился в 16 из 29 странах НАТО. Только в пяти из них большинство опрошенных считает, что в случае нападения России на соседа, состоящего в НАТО, необходимо выполнить пятую статью устава альянса и придти на помощь союзнику. Это Нидерланды, США, Канада, Великобритания и Литва.

Большинство граждан Болгарии, Италии, Греции, Германии, Испании, Турции, Словакии и Франции не готовы защищать союзников. Такого же мнения придерживается немногим меньше половины граждан в Чехии, Венгрии и Польше.

Исследователи отмечают, что в таких странах, как Италия, Польша, Испания и Франция готовность защищать союзников снизилась по сравнению с 2015 годом. В Великобритании, наоборот, поддержка союзников выросла.