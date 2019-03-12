США испытали корректируемую планирующую мини-авиабомбу: фото

Фото: Dynetics

Первый этап испытаний миниатюрной планирующей корректируемой авиационной бомбы GBU-69/B SGM провели силы спецопераций США совместно с ВВС. Об этом сообщает компания Dynetics, которая разработала боеприпас.

Военные проверяли работу системы обмена данными с боеприпасом, которая позволяет задавать бомбе новые цели в процессе ее полета.

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Планирующую авиабомбу GBU-69/B начали разрабатывать в 2016 году. Длина боеприпаса - 1,06 метра, диаметр 11,4 сантиметра. Авиабомба оснащена раскладывающимся крылом размахом 71 сантиметр. При сбросе с самолета GBU-69/B способна планировать на расстояние до 37 километров.

Бомба оснащена системой связи theX-Net, разработанной компанией Raytheon. Это программно определяемая радиостанция, способная принимать и отправлять данные целеуказания.

Военные США признали первый этап испытаний боеприпаса успешным. Во время этого этапа испытания боеприпаса проводились на тяжеловооруженных самолетах AC-130. До конца 2019 года авиабомбу планируется испытать сбросом с беспилотного летательного аппарата.

GBU-69/B планируют использовать на самолетах AC-130, а также небольших беспилотниках. На тяжеловооруженных самолетах новый боеприпас будет сбрасываться с помощью интегрированной трубной системы.

Фото: Dynetics

6 марта сообщалось, что Пентагон заключил контракт с американской военно-промышленной компанией Raytheon на разработку гиперзвукового оружия. Сумма контракта - $63,3 млн.