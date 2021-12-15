США испытали противолодочное лазерное оружие: фото тестового выстрела в Аденском заливе

США испытали в Аденском заливе боевой лазер LWSD MK 2 MOD 0. Тестовый выстрел произвел в десантный транспортный док Portland, передает пресс-служба центрального командования ВМС США.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сообщается, что 14 декабря на борту военного корабля Portland лазерное оружие успешно поразило статическую учебную цель в море.

Док-амфибия Портленд ранее уже тестировал лазер мае 2020 года – тогда он успешно ликвидировал беспилотник во время работы в Тихом океане. Это были первые системные испытания нового боевого лазера в море.

Теперь испытания прошли в водах Аравийского моря на Ближнем Востоке.

Военно-морские силы США сообщают, что LWSD считается новейшим поколением системы лазерного оружия.

В 2019 году ВМС США заявили, что планируют оснастить один из эсминцев типа "Арли Берк" системой лазерной защиты HELIOS с 2021-го.

В мае 2020-го Portland успешно уничтожил беспилотный летательный аппарат лазером LWSD MK 2 MOD 0.

Читайте также: Флот США создает новую группу эсминцев – для охоты за российскими подлодками в Атлантике

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.