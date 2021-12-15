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США испытали противолодочное лазерное оружие: фото тестового выстрела в Аденском заливе

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2021, 18:32
США испытали противолодочное лазерное оружие: фото тестового выстрела в Аденском заливе - Фото
Испытания лазерного оружия, корабль Portland (Фото - U.S. 5th Fleet)

США испытали в Аденском заливе боевой лазер LWSD MK 2 MOD 0. Тестовый выстрел произвел в десантный транспортный док Portland, передает пресс-служба центрального командования ВМС США.

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Сообщается, что 14 декабря на борту военного корабля Portland лазерное оружие успешно поразило статическую учебную цель в море.

США испытали противолодочное лазерное оружие: фото тестового выстрела в Аденском заливе

Док-амфибия Портленд ранее уже тестировал лазер мае 2020 года – тогда он успешно ликвидировал беспилотник во время работы в Тихом океане. Это были первые системные испытания нового боевого лазера в море.

Теперь испытания прошли в водах Аравийского моря на Ближнем Востоке.

США испытали противолодочное лазерное оружие: фото тестового выстрела в Аденском заливе

Военно-морские силы США сообщают, что LWSD считается новейшим поколением системы лазерного оружия.

  • В 2019 году ВМС США заявили, что планируют оснастить один из эсминцев типа "Арли Берк" системой лазерной защиты HELIOS с 2021-го.
  • В мае 2020-го Portland успешно уничтожил беспилотный летательный аппарат лазером LWSD MK 2 MOD 0.

Читайте также: Флот США создает новую группу эсминцев – для охоты за российскими подлодками в Атлантике

Оксана Житнюк
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