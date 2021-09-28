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Флот США создает новую группу эсминцев – для охоты за российскими подлодками в Атлантике

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2021, 09:15
Флот США создает новую группу эсминцев – для охоты за российскими подлодками в Атлантике - Фото
Эсминец США USS Donald Cook (Фото - Abir Sultan, EPA)

США создают целевую оперативную группу эсминцев Greyhound, которая будет противостоять подлодкам России в Атлантическом океане. Об этом сообщает Военно-морской институт США (USNI).

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"Корабли будут готовы к выполнению всего спектра задач, включая отслеживание подводной активности России в Атлантике и защиту нашей страны на море", – сказал контр-адмирал Брендан Маклейн, командующий надводными силами ВМС США.

В состав группы изначально войдут эсминцы Donald Cook и Thomas Hudner. В январе 2022-го к ним присоединится Sullivans, который сейчас находится в походе с британским авианосцем Queen Elizabeth.

Также в следующем году станут частью Greyhound корабли Cole и Gravely. Они войдут в состав группы, когда Donald Cook отправится на техобслуживание.

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По словам Маклейна, корабли будут базироваться в Мейпорте (Флорида) и Норфолке (Вирджиния). Целевая группа будет полностью готова к работе к июню 2022 года, говорит контр-адмирал.

В Институте пишут, что Greyhound создают на фоне роста возможностей подводного флота РФ. В частности Россия разработала ударные подлодки нового поколения, они вооружены ракетами дальнего действия, которые могут атаковать цели на суше с расстояния 1000 миль и более.

РФ также разрабатывает новый класс подводных лодок, на которых будет установлена ​​торпеда размером со школьный автобус с ядерной боеголовкой, отмечают аналитики.

Смотрите также: Где в океане ходит флот РФ и Китая, и где протянуты кабели: карта

Марк Сировой
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USS Donald Cook вмф рф вмс сша эсминцы подлодки атлантический океан Greyhound
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