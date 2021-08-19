Испания не пустила российские военные корабли в свой порт – El Confidencial

Испания не пустила в порт Сеуты российские военные корабли. Об этом пишет испанское издание El Confidencial.

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По данным журналистов, 18 августа в порт Сеуты с трехдневным визитом для дозаправки и пополнения запасов должны были зайти большой противолодочный корабль РФ Вице-адмирал Кулаков и судно обеспечения Алтай.

Остановку одобрил Генштаб Военно-морского флота Испании, однако этого было недостаточно, пишут в издании. По испанским законам, заход в порты иностранных военных кораблей должно согласовать и Министерство иностранных дел.

По данным источников журналистов, Москва направила запрос об остановке кораблей еще в начале лета. Испанский МИД в ответ запросил дополнительную информацию, в частности об их маршруте после захода в Сеуту.

Россия считает маршруты своих кораблей секретом и запрашиваемую информацию не предоставила, пишут журналисты. После этого МИД Испании решил не санкционировать остановку кораблей, действуя как россияне – не отвечая. Это молчание российские дипломаты истолковали как негативный ответ.

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В издании предполагают, что на решение испанских дипломатов также мог повлиять запланированный на следующий год саммит лидеров стран НАТО в Мадриде, ведь заход в Сеуту кораблей ВМФ России мог вызвать неодобрение в Альянсе.

DW же добавляет, что несогласие с визитами военных кораблей РФ в Сеуту неоднократно высказывала Великобритания, поскольку неподалеку от этого порта находится британская военная база в Гибралтаре. В Лондоне предполагали, что россияне пытаются собирать данные о ней.

Отмечается, что с 2011 по 2016 год более 50 российских военных кораблей останавливались в Сеуте. Однако в 2016-м правительство Мариано Рахоя наложило вето на эти остановки под давлением НАТО и США. Заход Вице-адмирала Кулакова и Алтая мог стать первым за пять лет визитом военных кораблей РФ в Сеуту.

23 июня в Черном море произошел инцидент между британскими и российскими военными. Около мыса Фиолент у Крыма оккупанты якобы "открыли предупредительный огонь и сбросили бомбы" по курсу британского эсминца HMS Defender. Кремль утверждает, что тот "нарушил границу РФ".

Минобороны Британии назвало это заявление выдумкой: мол, выстрелы мы слышали, но списали это на учения, о которых Москва заранее предупреждала, а корабль не изменил курс и продолжил путь "в рамках международно-признанных территориальных вод Украины".

24 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков угрожал "бомбить по цели" корабли НАТО, которые зайдут на временно оккупированную РФ часть акватории Черного моря.

В тот же день министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что британскому флоту не помешают ходить у Крыма.

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Марк Сировой

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