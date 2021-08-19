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Испания не пустила российские военные корабли в свой порт – El Confidencial

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2021, 17:50
Испания не пустила российские военные корабли в свой порт – El Confidencial - Фото
Владимир Путин у корабля Вице-адмирал Кулаков (фото - ЕРА)

Испания не пустила в порт Сеуты российские военные корабли. Об этом пишет испанское издание El Confidencial.

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По данным журналистов, 18 августа в порт Сеуты с трехдневным визитом для дозаправки и пополнения запасов должны были зайти большой противолодочный корабль РФ Вице-адмирал Кулаков и судно обеспечения Алтай.

Остановку одобрил Генштаб Военно-морского флота Испании, однако этого было недостаточно, пишут в издании. По испанским законам, заход в порты иностранных военных кораблей должно согласовать и Министерство иностранных дел.

По данным источников журналистов, Москва направила запрос об остановке кораблей еще в начале лета. Испанский МИД в ответ запросил дополнительную информацию, в частности об их маршруте после захода в Сеуту.

Россия считает маршруты своих кораблей секретом и запрашиваемую информацию не предоставила, пишут журналисты. После этого МИД Испании решил не санкционировать остановку кораблей, действуя как россияне – не отвечая. Это молчание российские дипломаты истолковали как негативный ответ.

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В издании предполагают, что на решение испанских дипломатов также мог повлиять запланированный на следующий год саммит лидеров стран НАТО в Мадриде, ведь заход в Сеуту кораблей ВМФ России мог вызвать неодобрение в Альянсе.

DW же добавляет, что несогласие с визитами военных кораблей РФ в Сеуту неоднократно высказывала Великобритания, поскольку неподалеку от этого порта находится британская военная база в Гибралтаре. В Лондоне предполагали, что россияне пытаются собирать данные о ней.

Отмечается, что с 2011 по 2016 год более 50 российских военных кораблей останавливались в Сеуте. Однако в 2016-м правительство Мариано Рахоя наложило вето на эти остановки под давлением НАТО и США. Заход Вице-адмирала Кулакова и Алтая мог стать первым за пять лет визитом военных кораблей РФ в Сеуту.

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Марк Сировой
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испания порт корабли вмф россии сеута вице-адмирал кулаков
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