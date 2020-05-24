ВМС США показали новый боевой лазер – видео

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Новый боевой лазер ВМС США должен помочь американским кораблям бороться с беспилотниками

Корабль-амфибия USS Portland успешно уничтожил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с помощью нового боевого лазера LWSD MK 2 MOD 0. Об этом сообщает пресс-служба Командования Тихоокеанского флота Военно-морских сил США.

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В ВМС отмечают, что это первые системные испытания нового боевого лазера в море.

"Это уникальная для ВМС возможность, которую может испытывать и эксплуатировать USS. Это прокладывает путь для будущих систем вооружения. С этой новой передовой технологией мы будем переопределять войну на море", - сказал капитан Керри Сандерс, командир USS Portland.

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ВМС США с 1960-х годов разрабатывают оружие с направленной энергией, в том числе лазеры. Лазеры - это электромагнитные системы, способные преобразовывать химическую или электрическую энергию в излучаемую энергию, которую можно фокусировать на цели.

Это приводит к физическому повреждению, которое повреждает или нейтрализует противника.

Корабли ВМФ сейчас сталкиваются с растущим числом угроз от дронов, вооруженных небольших лодок, а также разведывательных систем противника. Внедрение новых лазеров направлено на решение этих проблем.

  • На прошлой неделе ВМС США опубликовали отчеты пилотов о встречах с НЛО, которые, предположительно, могли быть беспилотными летательными аппаратами. 

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Видео - U.S. Pacific Fleet/Facebook

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Теги: лазер, корабль, армия США, дрон, оружие, LWSD
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