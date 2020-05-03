Флагман ВМС вышел на стрельбы: от него пытался "спрятаться" танкер РФ – видео

Флагман Военно-морских сил Украины фрегат "Гетьман Сагадачный" во время стрельб на Черном море зафиксировал нарушения Россией международного морского права, в частности присутствие ее кораблей в оккупированных и стратегически важных районах. Об этом сообщает телерадиостудия Бриз Минобороны.

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Сообщается, что в районе Голицынских газовых месторождений был обнаружен танкер РФ, который двигался из оккупированных морских районов. Его экипаж спустил триколор с флагштока, чтобы его не зафиксировали украинские моряки.

Помимо танкера, украинский фрегат также зафиксировал присутствие в оккупированных районах разведывательных кораблей РФ.

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В рамках учений экипаж "Гетьмана Сагайдачного" выполнял стрельбы из артиллерийской установки АК-100 и уничтожил условного противника из зенитной автоматической артиллерийской 30-ти миллиметровой установки - АК-630.

Помимо того, впервые за несколько лет фрегат провел стрельбы из пускового ракетного комплекса ПК-16. Его используют для обеспечения радиоэлектронных помех: они создают так называемые "облака" и сбивают с курса наведенные на корабль ракеты.

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Видео - Телерадіостудія Бриз МО України/YouTube