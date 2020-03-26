Ракетный катер РФ обнаружили в исключительной экономической зоне Украины: видео

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Катер РФ был в исключительной экономической зоне Украины у Одесского месторождения: "охранял" оккупированные агрессорами украинские буровые платформы

Украинские пограничники зафиксировали ракетный катер РФ в исключительной экономической зоне Украины в районе Одесского месторождения. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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Сначала украинские пограничники зафиксировали, что на захваченных украинских плавучих буровых установках оккупанты продолжают незаконную хозяйственную деятельность и подняли флаги России. Вскоре на расстоянии пяти морских миль появился ракетный катер РФ.

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На запрос пограничников о цели пребывания в этих водах экипаж катера оккупантов ответил, что "охраняет экономическую деятельность РФ", и предупредил об ограничении на приближение к буровым платформам ближе одной мили.

Украинские пограничники зафиксировали незаконную экономическую деятельность оккупантов. Эти и другие зафиксированные с 2014 года данные составляют доказательную базу в деле об экспроприации Россией активов НАК "Нафтогаз Украины" и ее дочерних предприятий, которую трибунал в Гааге уже признал незаконной.

СПРАВКА. Исключительная экономическая зона - прилегающие к территориальным водам прибрежного государства территории моря и континентального шельфа, максимальной шириной до 200 морских миль от ближайшей точки береговой линии. В их пределах государство имеет исключительные права на разведку, добычу и управление всеми природными ресурсами.

Исключительная экономическая зона не входит в границы государства. Фактически это открытое море, где разрешается свободный проход или пребывание любых иностранных плавательных или летательных средств и человеческая деятельность, которая, не противоречит нормам международного морского права.

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Теги: черное море, катер, черноморский флот, исключительная экономическая зона, флот рф, одесское месторождение
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