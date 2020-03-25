В оккупированном Крыму упал российский Су-27

Су-27 (Фото: EPA)

Российский военный самолет Су-27 упал в Черное море, организована операция по поиску летчика. Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.

Сообщается, что самолет выполнял плановый полет, отметка на экранах средств объективного контроля от истребителя Су-27 пропала 25 марта около 20:10 (мск) в акватории Черного моря в 50 км от Феодосии.

По данным Минобороны РФ, в 20:11 был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка.

Для поиска и спасения летчика направили самолет Ан-26, вертолет Ми-8, малый противолодочный корабль Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся в непосредственной близости от места происшествия.

Кроме того сообщается, что сегодня в Краснодарском крае при выполнении планового тренировочного полета потерпел катастрофу учебно-боевой самолет Л-39. Самолет пилотировал курсант 4 курса Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. По предварительной информации, летчик погиб.

Справка. Истребители Су-27 входят в состав дежурных сил ПВО РФ. Предназначены для ведения дальнего и ближнего воздушного боя, перехвата и уничтожения самолетов и беспилотников и обеспечения действий сил флота на удалении 300-400 км от береговой черты. Экипаж 1 человек. Боевой радиус - 1,2 тыс км.

3 сентября 2019 года в Ставропольском крае РФ потерпел крушение штурмовик Су-25УБ.