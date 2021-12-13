США, КНДР, Южная Корея, Китай в принципе готовы объявить завершение Корейской войны – Сеул

США, КНДР, Южная Корея и Китай в принципе готовы объявить о завершении Корейской войны, которая началась 70 дней назад и формально находится на стадии перемирия. Об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, передает Yonhap.

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Мун на пресс-конференции с премьером Австралии Скоттом Моррисоном заявил, что его страна, КНДР, США и Китай в принципе согласны объявить об официальном окончании Корейской войны 1950-53 годов.

Он пообещал, что Сеул будет этого добиваться. По мнению Муна, формальное объявление о завершении войны поможет возобновить зашедшие в тупик переговоры между Южной и Северной Кореей, а также между Северной Кореей и США.

ВВС News отмечает, что Мун сделал отношения с КНДР краеугольным камнем своей политики. Он ранее утверждал, что формальное завершение войны побудит Пхеньян отказаться от ядерного оружия.

Однако времени у президента Южной мало, пишут журналисты. Он покидает должность через пять месяцев.

СПРАВКА. Активная фаза Корейской войны проходила в 1950-53 годах. Коммунистический Север был поддержан Китаем и СССР, южных корейцев поддерживали США. В июле 1953-го США и КНДР подписали перемирие, с тех пор формальное завершения войны так и не объявлено. КНДР систематически возражает против американских войск в Южной Корее, совместных учений Вашингтона и Сеула, а также санкций против Пхеньяна. Америка же систематически настаивает: КНДР должна отказаться от ядерного оружия для отмены введенных против нее санкций.

19 октября Северная Корея запустила баллистическую ракету с подводной лодки у своего восточного побережья. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Пхеньян соблюдать резолюции Совбеза ООН, запрещающие запуски баллистических ракет.

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Марк Сировой

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