США ликвидировали в Сирии одного из лидеров Аль-Каиды

В результате авиаудара США на северо-западе Сирии погиб высокопоставленный лидер террористической организации Аль-Каида Абдул Хамид аль-Матар. Об этом сообщает пресс-служба Центрального командования США.

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Американские военные подчеркнули, что у них нет данных о жертвах среди гражданского населения в результате удара, нанесенного беспилотником MQ-9 Reaper.

Устранение высокопоставленного лидера Аль-Каиды в Сирии подорвет возможности террористической организации по дальнейшему планированию и осуществлению глобальных атак, угрожающих гражданам и партнерам США, уверены американские военные.

США будут продолжать преследовать членов Аль-Каиды и других террористических организаций, которые намерены нанести вред США, говорится в заявлении.

В сентябре 2021 года ЦРУ отметило первые признаки возвращения Аль-Каиды в Афганистан после вывода из страны войск США.

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Денис Юдин

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