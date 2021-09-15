UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Террористы Аль-Каиды начинают возвращаться в Афганистан – ЦРУ

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2021, 07:49
Террористы Аль-Каиды начинают возвращаться в Афганистан – ЦРУ - Фото
Дэвид Коэн (скриншот видео McCrary Institute, YouTube)

Центральное разведуправление США видит первые признаки возвращения боевиков международной террористической организации Аль-Каида в Афганистан, где после вывода войск США власть захватило радикальное исламистское движение Талибан. Об этом заявил на саммите Альянса разведки и нацбезопасности замгендира ЦРУ Дэвид Коэн, передает CBS News.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы уже начинаем видеть некоторые признаки потенциального движения Аль-Каиды в Афганистане. Но это первые признаки, и мы, очевидно, будем очень внимательно следить за этим", – заявил он.

Директор Управления военной разведки Скотт Берриер сказал: по консервативной оценке, Аль-Каиде может потребоваться от одного до двух лет, чтобы вновь угрожать США.

Оба чиновника говорят, что спецслужбы США работают над способами продолжения сбора разведывательной информации без присутствия войск или посольства в Афганистане. При этом они признают: текущие возможности сократились после ухода американских войск из Афганистана.

"Мы думаем, как вновь получить доступ ко всем видам источников в Афганистане. Мы отдаем приоритет этим усилиям", – говорит Берриер.

Коэн же отмечает, что разведка США в основном "работает из-за горизонта (границы, – ред.)", однако "будет искать способы работать изнутри горизонта, насколько это возможно".

Читайте также: Боевики Аль-Каиды назвали события в Афганистане "исторической победой" Талибана

СПРАВКА. Талибан правил в Афганистане с 1996 по 2001 год, установив консервативные порядки шариата. После взрывов в американских посольствах в Африке и терактов 11 сентября 2001 года, США начали операцию против террористов Аль-Каиды "Несокрушимая свобода", на территорию Афганистана зашли войска Северного альянса и свергли талибов.  
  • В апреле 2021-го США объявили о выводе войск из Афганистана. После этого Талибан начал активное наступление на правительственные войска.
  • 15 августа талибы без боя взяли Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что "война окончена". И.о главы МВД страны Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что переход власти пройдет мирно, а боевики якобы получили приказ не нарушать привычный уклад жизни людей и не заниматься мародерством.

Читайте также: Байден не верит, что Талибан изменился, и не исключает – Аль-Каида может вернуться быстрее

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Афганистан талибан цру террористы аль-каида
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 