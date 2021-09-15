Террористы Аль-Каиды начинают возвращаться в Афганистан – ЦРУ

Центральное разведуправление США видит первые признаки возвращения боевиков международной террористической организации Аль-Каида в Афганистан, где после вывода войск США власть захватило радикальное исламистское движение Талибан. Об этом заявил на саммите Альянса разведки и нацбезопасности замгендира ЦРУ Дэвид Коэн, передает CBS News.

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"Мы уже начинаем видеть некоторые признаки потенциального движения Аль-Каиды в Афганистане. Но это первые признаки, и мы, очевидно, будем очень внимательно следить за этим", – заявил он.

Директор Управления военной разведки Скотт Берриер сказал: по консервативной оценке, Аль-Каиде может потребоваться от одного до двух лет, чтобы вновь угрожать США.

Оба чиновника говорят, что спецслужбы США работают над способами продолжения сбора разведывательной информации без присутствия войск или посольства в Афганистане. При этом они признают: текущие возможности сократились после ухода американских войск из Афганистана.

"Мы думаем, как вновь получить доступ ко всем видам источников в Афганистане. Мы отдаем приоритет этим усилиям", – говорит Берриер.

Коэн же отмечает, что разведка США в основном "работает из-за горизонта (границы, – ред.)", однако "будет искать способы работать изнутри горизонта, насколько это возможно".

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СПРАВКА. Талибан правил в Афганистане с 1996 по 2001 год, установив консервативные порядки шариата. После взрывов в американских посольствах в Африке и терактов 11 сентября 2001 года, США начали операцию против террористов Аль-Каиды "Несокрушимая свобода", на территорию Афганистана зашли войска Северного альянса и свергли талибов.

В апреле 2021-го США объявили о выводе войск из Афганистана. После этого Талибан начал активное наступление на правительственные войска.

15 августа талибы без боя взяли Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что "война окончена". И.о главы МВД страны Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что переход власти пройдет мирно, а боевики якобы получили приказ не нарушать привычный уклад жизни людей и не заниматься мародерством.

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Марк Сировой

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