Террористы Аль-Каиды начинают возвращаться в Афганистан – ЦРУ
Центральное разведуправление США видит первые признаки возвращения боевиков международной террористической организации Аль-Каида в Афганистан, где после вывода войск США власть захватило радикальное исламистское движение Талибан. Об этом заявил на саммите Альянса разведки и нацбезопасности замгендира ЦРУ Дэвид Коэн, передает CBS News.
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"Мы уже начинаем видеть некоторые признаки потенциального движения Аль-Каиды в Афганистане. Но это первые признаки, и мы, очевидно, будем очень внимательно следить за этим", – заявил он.
Директор Управления военной разведки Скотт Берриер сказал: по консервативной оценке, Аль-Каиде может потребоваться от одного до двух лет, чтобы вновь угрожать США.
Оба чиновника говорят, что спецслужбы США работают над способами продолжения сбора разведывательной информации без присутствия войск или посольства в Афганистане. При этом они признают: текущие возможности сократились после ухода американских войск из Афганистана.
"Мы думаем, как вновь получить доступ ко всем видам источников в Афганистане. Мы отдаем приоритет этим усилиям", – говорит Берриер.
Коэн же отмечает, что разведка США в основном "работает из-за горизонта (границы, – ред.)", однако "будет искать способы работать изнутри горизонта, насколько это возможно".
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- В апреле 2021-го США объявили о выводе войск из Афганистана. После этого Талибан начал активное наступление на правительственные войска.
- 15 августа талибы без боя взяли Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что "война окончена". И.о главы МВД страны Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что переход власти пройдет мирно, а боевики якобы получили приказ не нарушать привычный уклад жизни людей и не заниматься мародерством.
- 26 августа возле аэропорта Кабула произошел теракт, погибли более 170 человек, в том числе американские военные. Ответственность за взрыв взяла на себя международная террористическая организация Исламское государство. США ответили на теракт авиаударом, уничтожив двух высокопоставленных террористов, и ликвидацией террориста-смертника в Кабуле.
- К 31 августа США вывели войска из Афганистана, завершив 20-летнюю миссию.
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