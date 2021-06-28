США нанесли авиаудары на границе Сирии и Ирака
США нанесли высокоточные удары с воздуха по объектам на границе Ирака и Сирии, которые использовали поддерживаемые Ираном боевики, сообщает CNN. Атака была проведена вчера вечером, 27 июня 2021 года.
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"Цели были выбраны потому, что эти объекты используются поддерживаемыми Ираном ополченцами, которые участвуют в атаках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на персонал и объекты США в Ираке", – заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
По его словам, речь идет об ударах по оперативным объектам и объектам хранения оружия в двух местах в Сирии и одном в Ираке.
Кирби уверен, что удары показали готовность президента США Джо Байдена действовать для защиты персонала США.
Байден не прокомментировал авиаудары, пообещав сделать это сегодня, 28 июня.
- 26 февраля 2021 года стало известно, что США нанесли воздушный удар по поддерживаемым Ираном боевикам в Сирии, что стало первой военной акцией, предпринятой администрацией Байдена.
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