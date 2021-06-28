США нанесли авиаудары на границе Сирии и Ирака

США нанесли высокоточные удары с воздуха по объектам на границе Ирака и Сирии, которые использовали поддерживаемые Ираном боевики, сообщает CNN. Атака была проведена вчера вечером, 27 июня 2021 года.

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"Цели были выбраны потому, что эти объекты используются поддерживаемыми Ираном ополченцами, которые участвуют в атаках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на персонал и объекты США в Ираке", – заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, речь идет об ударах по оперативным объектам и объектам хранения оружия в двух местах в Сирии и одном в Ираке.

Кирби уверен, что удары показали готовность президента США Джо Байдена действовать для защиты персонала США.

Байден не прокомментировал авиаудары, пообещав сделать это сегодня, 28 июня.

26 февраля 2021 года стало известно, что США нанесли воздушный удар по поддерживаемым Ираном боевикам в Сирии, что стало первой военной акцией, предпринятой администрацией Байдена.

Денис Юдин

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