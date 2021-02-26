UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Первое военное решение Байдена. США нанесли удар по Сирии – за обстрел американцев в Ираке

26.02.2021, 17:53
Первое военное решение Байдена. США нанесли удар по Сирии – за обстрел американцев в Ираке - Фото
Джо Байден (Фото: EPA-EFE/Doug Mills)

Сегодня, 26 февраля, США нанесли воздушный удар по поддерживаемым Ираном боевикам в Сирии, что стало первой военной акцией, предпринятой администрацией президента Джо Байдена. Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Пентагон заявил, что удар уничтожил несколько объектов и был ответом на нападения на персонал США и коалиции в Ираке.

По информации представителя иракской милиции, в результате был убит один человек, четверо получили ранения.

Сирия осудила нападение, назвав его плохим знаком со стороны новой администрации США.

Пентагон заявил, что удар по территории возле иракской границы на востоке Сирии был соразмерным военным ответом, который был предпринят вместе с дипломатическими мерами, включая консультации с партнерами по коалиции.

В Ираке находится около 2500 американских военнослужащих, которые помогают иракским силам в борьбе с террористической организацией Исламское государство.

  • 28 августа 2020-го четверо американских военных пострадали после того, как их бронеавтомобиль в Сирии догнали и протаранили россияне на бронетранспортере. После этого США направили в Сирию направили в Сирию боевые машины Bradley, персонал и радарное оборудование.
  • В начале февраля 2021-го в результате ракетного обстрела американских целей со стороны боевиков один человек погиб и пятеро получили ранения. Обстрелу подверглись объекты в районе города Эрбиле, в том числе военная база, используемая коалицией под руководством США.

Читайте также: Россия похвасталась ударами "Искандеров" в Сирии. На видео – уничтожение больницы

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Сирия ирак джо байден
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 