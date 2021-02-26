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Россия похвасталась ударами "Искандеров" в Сирии. На видео – уничтожение больницы

26.02.2021, 17:00
Россия похвасталась ударами
Искандер-М (фото - скриншот с видео)

Видео Минобороны РФ с ракетными ударами в Сирии было опубликовано вчера, 25 февраля, российским пропагандистским агентством РИА Новости. Пользователь Twitter определил одно из зданий на видео как больницу в сирийском городе Азаз, по которой был нанесен ракетный удар в 2016 году.

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Минобороны РФ отреагировало на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о низкой эффективности российских ракет "Искандер" заявлением: якобы опыт применения этих ракет в Сирии показал, что они лучшие в своем классе, и опубликовало видео ракетных ударов:

Здание, которое появляется на видео после 0:20, было идентифицировано пользователем Twitter Obretix как Национальная больница в сирийском городе Азаз:

Геолокация больницы:

О бомбардировке больницы в Азазе СМИ сообщали 15 февраля 2016 года. Тогда погибло не менее 14 человек. Премьер Турции Ахмед Давутоглу обвинил в ударе Россию, предположив, что он был нанесены из акватории Каспийского моря баллистической ракетой. Минобороны РФ отвергло обвинения, заявив, что в Каспийской флотилии нет кораблей, способных на такие пуски.

Денис Юдин
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Россия Сирия военные преступления искандер
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