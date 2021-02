Россия похвасталась ударами "Искандеров" в Сирии. На видео – уничтожение больницы

Видео Минобороны РФ с ракетными ударами в Сирии было опубликовано вчера, 25 февраля, российским пропагандистским агентством РИА Новости. Пользователь Twitter определил одно из зданий на видео как больницу в сирийском городе Азаз, по которой был нанесен ракетный удар в 2016 году.

Минобороны РФ отреагировало на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о низкой эффективности российских ракет "Искандер" заявлением: якобы опыт применения этих ракет в Сирии показал, что они лучшие в своем классе, и опубликовало видео ракетных ударов:

Здание, которое появляется на видео после 0:20, было идентифицировано пользователем Twitter Obretix как Национальная больница в сирийском городе Азаз:

geolocation of an alleged Russian Iskander missile strike on Azaz Hospital https://t.co/gssLijCNMc https://t.co/0BMU4T2D2C pic.twitter.com/hHxPN5Yj54