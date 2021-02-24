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Пашинян об "Искандерах" на войне в Карабахе: Ракеты не взорвались или взорвались на 10%

24.02.2021, 09:36
Пашинян об
Никол Пашинян (скриншот из видеозаписи1in.am)

Российские оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" на вооружении Армении неудовлетворительно зарекомендовали себя во время войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом каналу 1in.am рассказал армянский премьер Никол Пашинян.

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По его словам, выпущенные ОТРК ракеты "не взорвались" или "взорвались лишь на 10%".

Такая реплика Пашиняна прозвучала в ответ на вопрос ведущего о словах бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, который заявлял, что Армения могла бы применить "Искандеры" в самом начале войны, а не ждать середины ноября.

Смотрите видео: После войны. Села и поселки Карабаха – в роликах от армии Азербайджана

"У него должны быть ответы на многие вопросы. Ему не следует задавать вопросы, ответы на которые он точно знает. Может, он ответит, почему ракеты "Искандер" не взорвались или взорвались лишь на 10%", – ответил Пашинян.

СПРАВКА. С 27 сентября по 10 ноября 2020-го в Карабахе шли самые маcштабные с 1994-го бои с сильнейшим применением Азербайджаном дронов. LIGA.net объясняла, что происходит, и вела хронику. В ночь на 10 ноября война завершилась подписанием соглашения между Баку и Ереваном при посредничестве Кремля. Армения передала Азербайджану Агдамский, Кельбаджарский, Лачинский и часть Газахского района. На линию разграничения в Лачине введены российские войска. В Ереване назвали соглашение "большой трагедией", в Баку – капитуляцией Армении.

Ведущий с недоверием отнесся к таким цифрам, на что глава правительства страны сказал: "Не знаю, может, (это оттого, что) оружие из 80-х годов".

Этот ОТРК был принят на вооружение в РФ в 2006 году. Помимо РФ, четыре комплекса стояли на начало войны на вооружении только в Армении (экспорт-версия с урезанными возможностями). Калибр – 920 мм, длина квазибаллистической и крылатой ракет – 7,3 м, дальнобойность – 50—500 км, скорость полета – 2,1 км/с, масса боевой части – 480 кг.

Это основной элемент, наряду с комплексами С-400 и Бастион, в структуре ПРО/ПВО России. Может нести ядерную боеголовку до 50 кт. 

Читайте также: Россия развернула Искандеры: Украина в зоне поражения — Fox News 

Евгений Пилипенко
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