Россияне протаранили в Сирии американский патруль: есть пострадавшие – видео инцидента

Четверо американских военных пострадали после того, как их бронеавтомобиль в Сирии догнали и протаранили россияне на бронетранспортере. Об этом пишет Politico и Reuters.

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По данным источников, инцидент случился на самом северо-восточном участке страны около поселка Дайрик – между Турцией и Ираком, где обычно нет российских патрулей.

Позднее в соцсетях появилось видео, где, вероятно, показан этот конфликт. Россияне на БТР, бронавтомобилях и даже вертолетах преследуют патруль армии США и блокируют его, в том числе тараном. Полное видео доступно здесь.

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По словам Джона Уллиота, спикера Совета нацбезопасности США, "патруль коалиции уехал с места происшествия, чтобы разрядить ситуацию". Вашингтон не назвал таран намеренным, заявив лишь о "небезопасном и непрофессиональном" поведении россиян.