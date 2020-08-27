Россияне протаранили в Сирии американский патруль: есть пострадавшие – видео инцидента

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив

На севере Сирии остаются около 500 американских военнослужащих. В последние два года произошло резкое сокращение войск США в регионе

Четверо американских военных пострадали после того, как их бронеавтомобиль в Сирии догнали и протаранили россияне на бронетранспортере. Об этом пишет Politico и Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным источников, инцидент случился на самом северо-восточном участке страны около поселка Дайрик – между Турцией и Ираком, где обычно нет российских патрулей.

Позднее в соцсетях появилось видео, где, вероятно, показан этот конфликт. Россияне на БТР, бронавтомобилях и даже вертолетах преследуют патруль армии США и блокируют его, в том числе тараном. Полное видео доступно здесь.

Читайте также: Помпео: Гибель 300 российских наемников в Сирии - предупреждение для России

По словам Джона Уллиота, спикера Совета нацбезопасности США, "патруль коалиции уехал с места происшествия, чтобы разрядить ситуацию". Вашингтон не назвал таран намеренным, заявив лишь о "небезопасном и непрофессиональном" поведении россиян.

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: Сирия, конфликт, столкновение, бронеавтомобиль, бтр, стычка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Надвигается на США. Ураган Лора усилился до "чрезвычайно опасной" категории — фото, видео
Надвигается на США. Ураган Лора усилился до "чрезвычайно опасной" категории — фото, видео
Россияне протаранили в Сирии американский патруль: есть пострадавшие – видео инцидента
Россияне протаранили в Сирии американский патруль: есть пострадавшие – видео инцидента
Тяжелая "тройная" ракета выводит секретный спутник США для слежки за Россией – трансляция
Тяжелая "тройная" ракета выводит секретный спутник США для слежки за Россией – трансляция
Мнение Украина снова закрыла границы для иностранцев. Какую цель преследует власть и где логика
Что будет с Укрзализныцей. Первое интервью нового главы УЗ Владимира Жмака
Транспорт Что будет с Укрзализныцей. Первое интервью нового главы УЗ Владимира Жмака
Антимонопольный комитет определился с решением о передаче шести ТЭЦ под контроль Нафтогаза
ТЭК Антимонопольный комитет определился с решением о передаче шести ТЭЦ под контроль Нафтогаза
Популярное
фото/видео
Надвигается на США. Ураган Лора усилился до "чрезвычайно опасной" категории — фото, видео
Надвигается на США. Ураган Лора усилился до "чрезвычайно опасной" категории — фото, видео
Россияне протаранили в Сирии американский патруль: есть пострадавшие – видео инцидента
Россияне протаранили в Сирии американский патруль: есть пострадавшие – видео инцидента 06:55
Тяжелая "тройная" ракета выводит секретный спутник США для слежки за Россией – трансляция
Тяжелая "тройная" ракета выводит секретный спутник США для слежки за Россией – трансляция 05:55
Появилось видео избиения задержанных ОМОНом в автозаке в Минске
Появилось видео избиения задержанных ОМОНом в автозаке в Минске 26.08.20, 20:06
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 