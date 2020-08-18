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В Сирии уничтожили российского генерал-майора

18.08.2020, 19:37
В Сирии уничтожили российского генерал-майора - Фото
Военная полиция РФ в Сирии (Фото: Russian Embassy, Syria/Twitter)

Как сообщили росСМИ, на пути следования автоколонны РФ сработало самодельное взрывное устройство

В Сирии на пути автоколонны РФ сработало самодельное взрывное устройство, уничтожило военного советника. Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.

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Как отмечается, при подрыве получили ранения трое российских военнослужащих. В ходе эвакуации и оказания медицинской помощи от полученных тяжелых ранений умер старший военный советник в звании генерал-майор.

Сообщается, что инцидент произошел во время возвращения российской автоколонны после проведения "гуманитарной акции" в 15 км от Дейр эз-Зора – на обочине по ходу движения автомобилей сработало самодельное взрывное устройство.

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Наталия Медведева
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