РФ заявляет, что в Сирии взорвали колонну с российско-турецкими военными: видео

В Сирии на пути следования российско-турецкого патруля произошел подрыв самодельного взрывного устройства. Ранены трое россиян. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на Минобороны РФ.

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Подрыв произошел во время совместного патрулирования на шоссе M4. Всех пострадавших эвакуировали из данного района. Российских военных доставили на авиабазу Хмеймим, где им оказывают медпомощь, угрозы их жизни нет.

РосСМИ сообщают, что ранены также и турецкие солдаты, однако Reuters со ссылкой на источники заявляет, что среди турецких военных раненых нет. Также СМИ публикуют видео, на котором якобы запечатлен момент взрыва.

9 июля в Германии заявили, что позиция России по Сирии подвергает опасности жизни 2,8 млн людей.

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Видео: ALEX- NEWS/YouTube