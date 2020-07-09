Берлин раскритиковал российскую политику по Сирии

Глава МИД Германии Хайко Маас говорит, что позиция России по Сирии подвергает опасности жизни 2,8 млн людей

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что Россия несет ответственность за ухудшение гуманитарного положения в Сирии. Об этом он заявил интервью Süddeutsche Zeitung.

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"Непримиримая позиция, занимаемая некоторыми нашими партнерами в Совбезе ООН, подвергает опасности человеческие жизни", - отметил Маас.

Маас подчеркнул, что от этой помощи международного сообщества зависит жизнь 2,8 млн человек, а с учетом пандемии коронавируса им угрожают еще большие лишения.

"Сокращать объемы гуманитарной помощи перед лицом обостряющегося кризиса просто бессмысленно", - отметил глава МИД Германии.

Пресс-секретарь генсекретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик считает доставку гумпомощи "жизненно важной для благосостояния гражданского населения".

Россия и Китай ранее наложили вето на резолюцию в Совбезе ООН о продлении гуманитарной помощи в Сирии, ее должны были доставлять через два пропускных пункта.

а прошедшие сутки (по общемировому времени GMT) в мире зафиксировали 213 279 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Это на 499 случаев меньше, чем было при предыдущем антирекорде суточной заболеваемости. 9 июля сообщалось , что з

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Арина Толина

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