После инцидента с военными РФ в Сирии, США направили туда боевые машины Bradley: фото

26 августа на северо-востоке Сирии российский транспорт пошел на столкновение с бронетранспортером патруля коалиции

Соединенные Штаты Америки направили в Сирию боевые машины Bradley, персонал и радарное оборудование для четкой демонстрации решимости защитить силы коалиции. О получении помощи сообщила в Twitter пресс-служба операции сил коалиции Inherent Resolve.

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"Центральное командование США приказало провести ряд действий на северо-востоке Сирии для того, чтобы обеспечить безопасность сил коалиции", - говорится в заявлении представителя Центрального командования капитана Билла Урбана.

Как отмечается, США направили в восточный регион безопасности Сирии (ESSA) радар Sentinel и боевые машины Bradley, а также увеличили количество боевых патрулей.

19 сентября на пресс-брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп подчеркнул, что миссия США в Сирии остается ограниченной.

Причиной действий США для усиления защиты сил коалиции стал инцидент с россиянами: 26 августа на северо-востоке Сирии российский транспорт пошел на столкновение с бронетранспортером патруля коалиции.

В результате происшествия, семь членов экипажа коалиционного бронетранспортера получили травмы.

Пентагон назвал поступок россиян "умышленно провокационным и агрессивным поведением" и нарушением соглашения о деконфликтисть. Россия обвинила в инциденте американских военных, заявив, что они пытались заблокировать патруль.

18 августа в Сирии уничтожили российского генерал-майора.

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Наталия Медведева

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