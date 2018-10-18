США официально попросили у Турции аудиозаписи по делу Хашогги

Дональд Трамп (фото - Getty Images)

США официально обратились к Турции с просьбой предоставить записи, доказывающие убийство саудовского журналиста Хашогги. Об этом сообщает Би-би-си

"Мы запросили их (записи - ред.), если они действительно существуют", - рассказал журналистам президент США Дональд Трамп

Трамп также добавил, что "к концу недели" мы узнаем правду. Сейчас же президент ожидает отчета от госсекретаря Майкла Помпео , который был с визитом в Саудовской Аравии и Турции.

Би-би-си также отмечает, что убийство Хашогги поставило США в невыгодное положение, ведь Саудовская Аравия - один из ключевых союзников Америки.

В то же время, президент США отвергает обвинения в "покрывательстве" СА: "Нет, совсем нет. Я просто хочу узнать, что произошло".