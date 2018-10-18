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18.10.2018, 10:15

США официально попросили у Турции аудиозаписи по делу Хашогги

США официально попросили у Турции аудиозаписи по делу Хашогги - Фото
Дональд Трамп (фото - Getty Images)

По словам Трампа, "к концу недели" все узнают правду

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США официально обратились к Турции с просьбой предоставить записи, доказывающие убийство саудовского журналиста Хашогги. Об этом сообщает Би-би-си.
"Мы запросили их (записи - ред.), если они действительно существуют", - рассказал журналистам президент США Дональд Трамп.
Трамп также добавил, что "к концу недели" мы узнаем правду. Сейчас же президент ожидает отчета от госсекретаря Майкла Помпео, который был с визитом в Саудовской Аравии и Турции.
Би-би-си также отмечает, что убийство Хашогги поставило США в невыгодное положение, ведь Саудовская Аравия - один из ключевых союзников Америки.
В то же время, президент США отвергает обвинения в "покрывательстве" СА: "Нет, совсем нет. Я просто хочу узнать, что произошло".
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Вчера некоторые турецкие СМИ сообщили о том, что, якобы, перед смертью Хашогги отрезали пальцы и обезглавили. Также, по их информации, к убийству журналиста мог быть причастен генконсул Саудовской Аравии Мохаммед аль Отайби.

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Теги: США, убийство, доказательства, Джамаль Хашогги
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