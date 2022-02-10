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США отправили в Польшу истребители, а в Румынию – около 1000 военнослужащих

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10.02.2022, 22:56
США отправили в Польшу истребители, а в Румынию – около 1000 военнослужащих - Фото
Истребитель F-15 (фото - EPA)

США для поддержания миссии НАТО отправили в Польшу истребители F-15, а в Румынию – около 1000 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба командования ВВС США в Европе.

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Согласно сообщению, истребители ВВС США прибудут на авиабазу Ласк в Польше 10 февраля.

Дополнительные истребители укрепят боеготовность и оборону союзников, поскольку Россия продолжает наращивать военную мощь в Украине и вокруг нее, сказано в сообщении.

Самолеты планируют работать с другими союзниками по всему региону, отрабатывая учебные маневры "воздух-воздух" и "воздух-земля" в дополнение к поддержке миссии усиленной воздушной полиции.

Кроме того, США отправили в Румынию около 1000 военнослужащих из 2-го кавалерийского полка, базирующегося в Фильсеке, Германия, чтобы пополнить более чем 900 военнослужащих США, которые уже находятся там, поддерживая операцию "Атлантическая решимость".

Для поддержания повышенной готовности Министерство обороны США также передислоцировало подразделения, базирующиеся в Европе, дальше на восток и перебросило в Европу дополнительные подразделения, базирующиеся в США.

  • Сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, помимо боевых контингентов НАТО в Польше и странах Балтии, аналогичные подразделения могут появиться и в Румынии – на побережье Черного моря.
  • Лондон призывает страны НАТО жестко защищать попираемое Россией право Украины на вступление в Альянс. 

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Вадим Ребрина
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польша нато Румыния
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