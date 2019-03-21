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21.03.2019, 07:50

США перебросили в Европу несколько ядерных бомбардировщиков B-52

США перебросили в Европу несколько ядерных бомбардировщиков B-52 - Фото
Фото: ЕРА

B-52 принят на вооружение в 1955-м для возможного термоядерного удара в тылу СССР. Самолет стал символом холодной войны, позднее был модернизирован.

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Пентагон перебросил в Европу шесть ядерных бомбардировщиков Boeing B-52 Stratofortress для учений по "интеграции в театр военных действий и летной подготовке" с европейскими союзниками и партнерами по НАТО. Такой ход расценивается, как "мощный сигнал России", отмечающей в эти дни пятилетие оккупации украинского Крыма, пишет Голос Америки.

Авиазвено B-52 с базе ВВС США "Барксдейл" в штате Луизиана прибыло на базу ВВС Британии "Фэрфорд" в конце прошлой недели. С тех пор бомбардировщики участвуют в различных тренировочных заданиях по всей Европе.

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В понедельник четыре B-52 летали над Норвежским и Балтийским морями, Эстонией, а также на акваторией Средиземного моря и Грецией. Бомбардировщики B-52 с базы ВВС США "Андерсен" на Гуаме и с базы "Фэрфорд" также провели учения в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе, слетав в район на восток от Камчатки.

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Как пишет агентство, Россия продолжает наращивать военное присутствие в регионе, вынуждая США делать то же самое. Но, по словам главы Еврокомандования войск США Кертиса Скапаротти, средств сдерживания в Европе недостаточно из-за нехватки сухопутных и военно-морских сил, а также средств ведения разведки, наблюдения и рекогносцировки.

"В свете модернизированной и все более агрессивной конфигурации российских сил Еврокомандование рекомендует нарастить наши силы", – сказал генерал.

Бомбардировщик может нести бомбы, мины и ракеты общей массой около 32 тонн. Одна из модификаций В-52 является абсолютным рекордсменом по дальности среди боевых самолетов. Остается основным самолетом дальней бомбардировочной авиации ВВС США наряду с B-1b Lancer.

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Теги: ВВС США, нато, бомбардировщик, B-52
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