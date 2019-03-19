Стремительный бросок: Пентагон направил 1500 военных в Германию

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Министерство обороны США направило 1500 военных из Форт-Блисс, штат Техас, в Германию. Быстрое перемещение войск имеет целью протестировать способность военных оперативно реагировать в кризисной ситуации. Об этом сообщает Голос Америки.

Военные будут задействованы в учениях на территории Польши.

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Отработка подобных бросков призвана усилить присутствие НАТО в Восточной Европе на случай российской агрессии и других чрезвычайных ситуаций.

"Наша способность быстро увеличить готовые к бою силы критически важна для поддержки стран НАТО, - говорится в заявлении командования США в Европе. - Однако, это перемещение не касается какой-либо конкретной ситуации".

Американское военное издание Stars and Stripes отмечает, что эта переброска сил происходит в рамках новой стратегии, разработанной бывшим министром обороны США Джеймсом Мэттисом, подразумевающей более непредсказуемые перемещения войск.

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