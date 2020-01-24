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США перехватили российского генерала в Сирии – Госдеп

США перехватили российского генерала в Сирии – Госдеп - Фото
Армия США (фото - depositphotos.com)
24.01.2020, 08:23

Военнослужащего отпустили по военным каналам

Армия США перехватила российского генерал-майора у сирийского города Манбидж. Об этом заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, передает пресс-служба Госдепа.

Он не уточнил точной даты, когда это произошло, и не назвал имени генерала.

"Были проблемы с предотвращением конфликтов в Манбидже, которые начались примерно 14 месяцев назад, когда россияне передислоцировались в юго-восточную часть этого периметра. В какой-то момент мы перехватили российского генерал-майора, который ехал в сторону города Манбидж. Но это было решено по военным каналам", - рассказал дипломат.

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