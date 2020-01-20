Военные США не пустили солдат из РФ к нефтяным скважинам – СМИ

В Сирии американские военные перекрыли российским солдатам дорогу к нефтяным месторождениям Румейлан. Об этом со ссылкой на источники сообщает Anadolu.
Инцидент произошел на территории Сирии, которую контролируют курдские военизированные формирования – союзники США.
Напряженность возникла, когда американские солдаты попросили российских солдат вернуться в район Амуды на северо-западе от Хасаки. Военным РФ пришлось вернуться туда, откуда они пришли, поскольку их путь в Румейлан, где расположена авиабаза США, был заблокирован.
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