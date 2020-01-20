Военные США не пустили солдат из РФ к нефтяным скважинам – СМИ

Армия США (фото - depositphotos.сom)

В Сирии американские военные перекрыли российским солдатам дорогу к нефтяным месторождениям Румейлан. Об этом со ссылкой на источники сообщает Anadolu.

Инцидент произошел на территории Сирии, которую контролируют курдские военизированные формирования – союзники США.

Напряженность возникла, когда американские солдаты попросили российских солдат вернуться в район Амуды на северо-западе от Хасаки. Военным РФ пришлось вернуться туда, откуда они пришли, поскольку их путь в Румейлан, где расположена авиабаза США, был заблокирован.

Ранее в Сирии забросали камнями и сожгли российский военный автомобиль.

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