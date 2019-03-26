В квартире Москвы нашли мертвым генерала-майора ФСБ

ФСБ (фото - ЕРА)

Генерал-майор ФСБ обнаружен мертвым в квартире на севере Москвы. Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следов насильственной смерти не обнаружено.

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"В одной из квартир на севере Москвы найдено тело генерал-майора ФСБ. Недалеко от него было найдено пенсионное удостоверение ФСБ. По предварительной информации, мужчина скончался сам, криминальной составляющей нет", - отмечается в сообщении.

По его словам, следователи устанавливают причину произошедшего.

20 сентября 2017 года командующий воздушно-десантными войсками РФ Андрей Сердюков, который руководил спецоперацией по захвату Крыма весной 2014 года, попал в ДТП в Мурманской области.