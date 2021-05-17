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США поделятся с другими странами 80 млн доз вакцины от коронавируса – Байден

17.05.2021, 23:24
США поделятся с другими странами 80 млн доз вакцины от коронавируса – Байден - Фото
Джо Байден (Фото: Andrew Harnik/EPA)

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация поделится с другими странами еще 20 миллионами доз вакцины от COVID-19 в дополнение к 60 миллионам доз AstraZeneca, которые он уже обещал предоставить к 4 июля. Об этом сообщает CNN.

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Эти дополнительные 20 миллионов доз будут включать вакцины Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson и AstraZeneca, которые должны быть одобрены федеральными регулирующими органами перед отправкой за границу.

"Мы должны помогать бороться с болезнью во всем мире, чтобы оставаться в безопасности здесь, дома, и делать правильные вещи, помогая другим людям. Это правильный поступок, это умный поступок и сильный поступок", – сказал Байден в своем выступлении в Белом доме.

Он отметил, что США обязались предоставить в пять раз больше вакцин, чем пожертвовала любая другая страна.

При этом Байден сказал, что США "не будут использовать вакцины для получения благосклонности" других стран.

  • 2020 год стал рекордным в США по избыточной смертности. Умерли 3,4 млн человек. Центры по контролю и профилактике инфекционных заболеваний США связывают 10% смертей с COVID-19.
  • 14 мая в США заявили, что полностью привитые от коронавируса американцы, то есть те, кто получил предписанное число доз, могут не носить маски, не соблюдать дистанцию, если только этого не требуют федеральные, местные, племенные или другие законы/правила/постановления, в том числе в сфере бизнеса и работы.
Вадим Ребрина
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вакцинация джо байден коронавирус
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