Коронавирус. 2020 год стал рекордным в США по избыточной смертности – The New York Times

2020 год стал рекордным в США по избыточной смертности. Об этом сообщает The New York Times.

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Как отмечается, пандемия коронавируса привела к самому большому за историю наблюдений в США разрыву между ожидаемым и фактическим уровнями смертности, что называют избыточной смертностью.

В NYT пишут, что в 2020 году смертность в США была выше на 16% смертности 2019-го. В последний раз схожие (но меньшие) показатели были в 1918-м во время пандемии испанского гриппа. Тогда этот показатель составлял +12%.

Отмечается, что в 2020-м в США умерли рекордные 3,4 млн человек. Центры по контролю и профилактике инфекционных заболеваний США (CDC) связывают 10% смертей с COVID-19.

Коронавирус стал третьим по количеству жертв убийцей в стране, пишет NYT. Больше людей за 2020 год умерло только от болезней сердца (23% от всех смертей в США) и рака (18%).

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СПРАВКА. Смертность и летальность – разные статистические показатели. Летальность – это показатель отношения умерших больных COVID-19 к общему числу заразившихся. Смертность показывает, сколько человек умерло от коронавируса в конкретном сообществе. Например, в селе на 100 человек коронавирусом заразились 20 человек, один из них умер. Показатель летальности будет составлять 5%, смертности – 1%.

По данным Worldometers, США находятся на первом в мире месте по числу заболевших коронавирусом за все время пандемии. В стране выявили 32 735 704 заболевших, умерли 585 075 человек.

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Марк Сировой

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