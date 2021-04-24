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В мире выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки – Worldometers

24.04.2021, 07:30
В мире выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки – Worldometers - Фото
Коронавирус в Индии (фото - ЕРА)

В мире за прошедшие сутки выявили рекордное число заболевших коронавирусом за сутки. Об этом сообщает портал Worldometers, который агрегирует в одну таблицу официальные сообщения правительств о заболеваемости COVID-19.

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По данным портала, за сутки 22 апреля в Мире выявили 896 922 заболевших коронавирусом, 14 218 умерших и 735 876 выздоровевших.

Пятерка лидеров по заболеваемости выглядит так:

- Индия (345 147 новых случаев COVID-19);

- США (65 515);

- Бразилия (65 971);

- Турция (49 438);

- Франция (32 340).

Украина расположилась на 11 месте (14 277). На 10-м – Италия (14 761), на 12-м – Испания (11 731).

За все время пандемии в мире выявили 146 221 629 заболевших, 124 324 931 выздоровевших и 3 098 905 умерших.

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Марк Сировой
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коронавирус рекорд пандемия COVID-19 Украина заболеваемость
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