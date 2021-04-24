В мире выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки – Worldometers
В мире за прошедшие сутки выявили рекордное число заболевших коронавирусом за сутки. Об этом сообщает портал Worldometers, который агрегирует в одну таблицу официальные сообщения правительств о заболеваемости COVID-19.
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По данным портала, за сутки 22 апреля в Мире выявили 896 922 заболевших коронавирусом, 14 218 умерших и 735 876 выздоровевших.
Пятерка лидеров по заболеваемости выглядит так:
- Индия (345 147 новых случаев COVID-19);
- США (65 515);
- Бразилия (65 971);
- Турция (49 438);
- Франция (32 340).
Украина расположилась на 11 месте (14 277). На 10-м – Италия (14 761), на 12-м – Испания (11 731).
За все время пандемии в мире выявили 146 221 629 заболевших, 124 324 931 выздоровевших и 3 098 905 умерших.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что Украина прошла пик весенней волны коронавируса. В НАН прогнозируют снижение смертности от COVID-19 в ближайшее время.
- Вспышка коронавируса наблюдается в Индии. В стране два дня подряд выявляют рекордную заболеваемость, не хватает кислорода и коек для пациентов.
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