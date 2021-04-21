UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Снижение смертности от коронавируса в Украине ожидается в ближайшие дни – прогноз НАН

21.04.2021, 09:55
Снижение смертности от коронавируса в Украине ожидается в ближайшие дни – прогноз НАН - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

В ближайшие дни в Украине прогнозируется снижение смертности от коронавируса. Об этом говорится в прогнозе, опубликованном пресс-службой Национальной академии наук.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ученые говорят, что в Украине смертность от коронавируса находится на завершающей стадии плато, ожидается ее снижение в ближайшие дни. При этом в НАН добавили, что в последние три – четыре недели летальность от COVID-19 составляла 2,5%.

Читайте также: США призвали избегать любых поездок в Украину – очень высокий уровень COVID-19  

СПРАВКА. Летальность – это показатель отношения умерших больных COVID-19 к общему числу заразившихся. Смертность показывает, сколько человек умерло от коронавируса в конкретном сообществе.

Например, в селе на 100 человек коронавирусом заразились 20 человек, один из них умер. Показатель летальности будет составлять 5%, смертности – 1%.

Здесь и по тексту – нажимайте на таблицы и графики, чтобы увеличить

В НАН пишут, что в течение прошлой неделе наблюдалось уверенное затухание числа новых выявленных случаев COVID-19. Ученые отмечают, что средненедельное репродуктивное число (показывает, сколько человек заражает один заболевший) составило 0,9 и имеет тенденцию к снижению.

В НАН прогнозируют, что до 27 апреля в Украине за сутки будет в среднем 12 369 заболевших, до 4 мая – 11 122. Самая высокая заболеваемость ожидается в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Одесской и Харьковской областях.

Читайте также: Власти Киева "с осторожностью" заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Украина прогноз смертность коронавирус COVID-19 летальность нан
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 