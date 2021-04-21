Снижение смертности от коронавируса в Украине ожидается в ближайшие дни – прогноз НАН

В ближайшие дни в Украине прогнозируется снижение смертности от коронавируса. Об этом говорится в прогнозе, опубликованном пресс-службой Национальной академии наук.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ученые говорят, что в Украине смертность от коронавируса находится на завершающей стадии плато, ожидается ее снижение в ближайшие дни. При этом в НАН добавили, что в последние три – четыре недели летальность от COVID-19 составляла 2,5%.

Читайте также: США призвали избегать любых поездок в Украину – очень высокий уровень COVID-19

СПРАВКА. Летальность – это показатель отношения умерших больных COVID-19 к общему числу заразившихся. Смертность показывает, сколько человек умерло от коронавируса в конкретном сообществе. Например, в селе на 100 человек коронавирусом заразились 20 человек, один из них умер. Показатель летальности будет составлять 5%, смертности – 1%.

Здесь и по тексту – нажимайте на таблицы и графики, чтобы увеличить

В НАН пишут, что в течение прошлой неделе наблюдалось уверенное затухание числа новых выявленных случаев COVID-19. Ученые отмечают, что средненедельное репродуктивное число (показывает, сколько человек заражает один заболевший) составило 0,9 и имеет тенденцию к снижению.

В НАН прогнозируют, что до 27 апреля в Украине за сутки будет в среднем 12 369 заболевших, до 4 мая – 11 122. Самая высокая заболеваемость ожидается в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Одесской и Харьковской областях.

Читайте также: Власти Киева "с осторожностью" заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.