Снижение смертности от коронавируса в Украине ожидается в ближайшие дни – прогноз НАН
В ближайшие дни в Украине прогнозируется снижение смертности от коронавируса. Об этом говорится в прогнозе, опубликованном пресс-службой Национальной академии наук.
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Ученые говорят, что в Украине смертность от коронавируса находится на завершающей стадии плато, ожидается ее снижение в ближайшие дни. При этом в НАН добавили, что в последние три – четыре недели летальность от COVID-19 составляла 2,5%.
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СПРАВКА. Летальность – это показатель отношения умерших больных COVID-19 к общему числу заразившихся. Смертность показывает, сколько человек умерло от коронавируса в конкретном сообществе.
Например, в селе на 100 человек коронавирусом заразились 20 человек, один из них умер. Показатель летальности будет составлять 5%, смертности – 1%.
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В НАН пишут, что в течение прошлой неделе наблюдалось уверенное затухание числа новых выявленных случаев COVID-19. Ученые отмечают, что средненедельное репродуктивное число (показывает, сколько человек заражает один заболевший) составило 0,9 и имеет тенденцию к снижению.
В НАН прогнозируют, что до 27 апреля в Украине за сутки будет в среднем 12 369 заболевших, до 4 мая – 11 122. Самая высокая заболеваемость ожидается в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Одесской и Харьковской областях.
- Украина прошла пик весенней волны коронавируса, заявил глава Минздрава Максим Степанов. Однако осенняя волна COVID-19 может стать еще более угрожающей, предупредил глава медкомитета Рады Михаил Радуцкий.
- За прошедшие сутки в Украине выявили более 12 000 новых заболевших коронавирусом. Больше всего новых случаев COVID-19 – в Киеве и Харьковской области.
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