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США призвали избегать любых поездок в Украину

21.04.2021, 08:39
США призвали избегать любых поездок в Украину - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Госдеп США призвал отказаться от путешествий в Украину из-за высокого уровня распространения коронавируса. Об этом говорится в обновлении советов путешественникам от 20 апреля на сайте учреждения.

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Как отмечается, Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США внесли Украину в список стран четвертого уровня, куда не стоит путешествовать из-за очень высокого уровня распространения COVID-19.

На сайте CDC обращаются к путешественникам:

- Избегайте любых поездок в Украину;

- Из-за текущей ситуации в Украине даже полностью вакцинированные путешественники могут подвергаться риску заражения и распространения вариантов COVID-19;

- Если вам необходимо поехать в Украину, сделайте полную вакцинацию перед поездкой. Все путешественники должны носить маски, держаться на расстоянии 180 см от других, избегать скопления людей и мыть руки.

Украина – не единственная страна Европы, куда США рекомендуют не ездить. В списке стран уровня 4 также находятся Германия, Франция, Великобритания, Польша, Австрия, Дания и другие.

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Марк Сировой
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Украина США госдеп путешествия поездки коронавирус COVID-19 CDC
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