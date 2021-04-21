США призвали избегать любых поездок в Украину

Госдеп США призвал отказаться от путешествий в Украину из-за высокого уровня распространения коронавируса. Об этом говорится в обновлении советов путешественникам от 20 апреля на сайте учреждения.

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Как отмечается, Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США внесли Украину в список стран четвертого уровня, куда не стоит путешествовать из-за очень высокого уровня распространения COVID-19.

На сайте CDC обращаются к путешественникам:

- Избегайте любых поездок в Украину;

- Из-за текущей ситуации в Украине даже полностью вакцинированные путешественники могут подвергаться риску заражения и распространения вариантов COVID-19;

- Если вам необходимо поехать в Украину, сделайте полную вакцинацию перед поездкой. Все путешественники должны носить маски, держаться на расстоянии 180 см от других, избегать скопления людей и мыть руки.

Украина – не единственная страна Европы, куда США рекомендуют не ездить. В списке стран уровня 4 также находятся Германия, Франция, Великобритания, Польша, Австрия, Дания и другие.

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Марк Сировой

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