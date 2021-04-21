США призвали избегать любых поездок в Украину
Госдеп США призвал отказаться от путешествий в Украину из-за высокого уровня распространения коронавируса. Об этом говорится в обновлении советов путешественникам от 20 апреля на сайте учреждения.
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Как отмечается, Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США внесли Украину в список стран четвертого уровня, куда не стоит путешествовать из-за очень высокого уровня распространения COVID-19.
На сайте CDC обращаются к путешественникам:
- Избегайте любых поездок в Украину;
- Из-за текущей ситуации в Украине даже полностью вакцинированные путешественники могут подвергаться риску заражения и распространения вариантов COVID-19;
- Если вам необходимо поехать в Украину, сделайте полную вакцинацию перед поездкой. Все путешественники должны носить маски, держаться на расстоянии 180 см от других, избегать скопления людей и мыть руки.
Украина – не единственная страна Европы, куда США рекомендуют не ездить. В списке стран уровня 4 также находятся Германия, Франция, Великобритания, Польша, Австрия, Дания и другие.
- В Украине за прошедшие сутки выявили более 12 000 заболевших коронавирусом, больше всего – в Киеве и Харьковской области. Украина прошла пик весенней волны коронавируса, заявлял ранее глава Минздрава Максим Степанов.
- С 1 марта украинцы могут путешествовать в Грузию. Черногория снимет все ограничения для путешественников из Украины в туристический сезон.
- Греция рассчитывает открыть туристический сезон 14 мая, но только для тех, кто был вакцинирован от COVID-19 или получил отрицательный результат теста на коронавирус.
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