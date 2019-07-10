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10.07.2019, 15:20

США придумали, как защитить танкеры в Персидском заливе

США придумали, как защитить танкеры в Персидском заливе - Фото
Фото: DepositPhotos

Власти США объявили о намерении создать военную коалицию в Персидском заливе с целью защиты нефтетанкеров

США хотят создать военную коалицию у берегов Ирана и Йемена с целью защиты нефтетанкеров. Об этом сообщает RFE/RL.

9 июля председатель Комитета начальников штабов армии США генерал Джозеф Данфорд заявил, что Пентагон возьмет на себя обеспечение командования и надзора за активами коалиции. 

"Мы сейчас сотрудничаем с рядом стран, чтобы понять, можем ли мы собрать коалицию, которая обеспечивала бы свободу судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливе", - заявил Данфорд. 

Данфорд не уточнил, скольких участников он собирается привлечь к созданию коалиции, отметив лишь то, что предпринимаемые усилия будут зависеть и корректироваться в зависимости от числа потенциальных союзников. 

Также генерал не конкретизировал, с какими именно государствами на данный момент ведутся переговоры о будущей коалиции: "Вероятно, в течение следующих нескольких недель мы определим, у каких стран есть политическая воля, чтобы поддержать эту инициативу". 

Ранее 12 мая у побережья Объединенных Арабских Эмиратов произошло нападение на два нефтетанкера Саудовской Аравии. Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдулла бин Зайед Аль-Нахьян заявил, что атаки на танкеры в Персидском заливе произошли при поддержке некоего "государства-спонсора". Глава МИД страны не привел названия этого государства.

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Теги: коалиция, персидский залив, танкер
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