Нападения на танкеры в Персидском заливе: реакция ОАЭ

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Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдулла бин Зайед Аль-Нахьян заявил, что атаки на танкеры в Персидском заливе 12 мая произошли при поддержке некоего "государства-спонсора". Об этом сообщает Голос Америки.

Глава МИД страны не привел названия этого государства.

"Мы пришли к заключению, что это могло произойти только благодаря государственной поддержке. Мы не называем это государство, однако надеемся, что можем продолжить работу с нашими друзьями и партнерами по предотвращению таких ситуаций", – сказал министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдулла бин Зайед Аль-Нахьян.

12 мая 2019 года два нефтетанкера Саудовской Аравии подверглись диверсионной атаке у побережья Объединенных Арабских Эмиратов.