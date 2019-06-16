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16.06.2019, 17:02

Нападения на танкеры в Персидском заливе: реакция ОАЭ

Нападения на танкеры в Персидском заливе: реакция ОАЭ - Фото
Фото: EPA

Министр иностранных дел ОАЭ отметил, что нападения на танкеры "произошли при поддержке некоего государства"

Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдулла бин Зайед Аль-Нахьян заявил, что атаки на танкеры в Персидском заливе 12 мая произошли при поддержке некоего "государства-спонсора". Об этом сообщает Голос Америки.

Глава МИД страны не привел названия этого государства.

"Мы пришли к заключению, что это могло произойти только благодаря государственной поддержке. Мы не называем это государство, однако надеемся, что можем продолжить работу с нашими друзьями и партнерами по предотвращению таких ситуаций", – сказал министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдулла бин Зайед Аль-Нахьян.

12 мая 2019 года два нефтетанкера Саудовской Аравии подверглись диверсионной атаке у побережья Объединенных Арабских Эмиратов.

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Теги: оаэ, танкеры, персидский залив, нападения, Абдулла бин Зайед Аль-Нахьян
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