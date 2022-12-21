США расследуют, каким образом западные компоненты попадают в иранские дроны – CNN

Администрация президента США Джо Байдена создала рабочую группу для расследования того, как американские и западные компоненты, включая микроэлектронику американского производства, попадают в беспилотники иранского производства, которые Россия использует против Украины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на нескольких официальных лиц.

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США ввели жесткие санкции против Ирана, но появились доказательства, свидетельствующие о том, что Тегеран получает множество коммерчески доступных технологий.

В прошлом месяце британская организация Conflict Armament Research изучила несколько беспилотников, сбитых в Украине, и обнаружила, что 82% их компонентов были произведены американскими компаниями.

Среди компонентов, обнаруженных в некоторых беспилотниках, — процессоры производства технологической компании Texas Instruments из Далласа, а также двигатели производства канадской компании Bombardier Recreational Products. Обе компании осудили любое использование их технологии в незаконных целях.

Расследование активизировалось в последние недели на фоне полученной США разведывательной информации о том, что Кремль готовится открыть собственный завод по производству беспилотников на территории России в рамках сделки с Ираном.

По информации CNN, Иран уже начал передавать чертежи и компоненты для беспилотников в Россию.

В рабочей группе Белого дома участвуют Министерство обороны США, министерства юстиции, торговли и казначейство. По словам высокопоставленного представителя администрации, эти усилия контролируются Советом национальной безопасности Белого дома в рамках более масштабного "целостного подхода" к отношениям с Ираном.

Сотрудники Конгресса сообщили CNN, что они надеются, что рабочая группа предоставит законодателям список американских компаний, чье оборудование обнаруживается в беспилотниках, чтобы добиться большей ответственности.

Рабочая группа также должна координировать свои действия с союзниками, поскольку компоненты, используемые в беспилотниках, не ограничиваются американскими. Расследование Conflict Armament Research выявило, что "более 70 производителей из 13 разных стран" производили компоненты для иранских беспилотников.

Согласно исследованию, опубликованному в прошлом месяце вашингтонским Институтом науки и международной безопасности, Иран также может приобретать почти точные копии западных компонентов у Китая. "Китай играет более важную роль, чем предполагалось ранее, в предоставлении Ирану возможностей для производства и поставок беспилотников российским силам", — говорится в отчете.

По словам официальных лиц, нет никаких доказательств того, что какая-либо из западных компаний сознательно экспортирует свои технологии для использования в беспилотниках.

Иран также использует подставные компании для покупки в США и ЕС оборудования, которое может иметь двойное назначение. Это делает мониторинг цепочки поставок сложной задачей, хотя эксперты говорят, что американские и европейские компании могли бы делать гораздо больше, чтобы отслеживать, куда идет их продукция.

25 ноября Главное управление разведки Минобороны опубликовало список компаний, продолжающих производить микрочипы, помогающие РФ обстреливать Украину.

Расследование Reuters, Важных историй и Британского института оборонных расследований выяснило, что подсанкционная российская компания "Специальный технологический центр", которая производит беспилотники "Орлан-10" для российской армии, продолжает покупать на Западе компоненты для них через сеть посредников.

Вадим Ребрина

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