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США расследуют, каким образом западные компоненты попадают в иранские дроны – CNN

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2022, 17:46
США расследуют, каким образом западные компоненты попадают в иранские дроны – CNN - Фото
Обломки ударного дрона Shahed-136 (фото - скриншот видео)

Администрация президента США Джо Байдена создала рабочую группу для расследования того, как американские и западные компоненты, включая микроэлектронику американского производства, попадают в беспилотники иранского производства, которые Россия использует против Украины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на нескольких официальных лиц.

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США ввели жесткие санкции против Ирана, но появились доказательства, свидетельствующие о том, что Тегеран получает множество коммерчески доступных технологий. 

В прошлом месяце британская организация Conflict Armament Research изучила несколько беспилотников, сбитых в Украине, и обнаружила, что 82% их компонентов были произведены американскими компаниями.

Среди компонентов, обнаруженных в некоторых беспилотниках, — процессоры производства технологической компании Texas Instruments из Далласа, а также двигатели производства канадской компании Bombardier Recreational Products. Обе компании осудили любое использование их технологии в незаконных целях. 

Расследование активизировалось в последние недели на фоне полученной США разведывательной информации о том, что Кремль готовится открыть собственный завод по производству беспилотников на территории России в рамках сделки с Ираном.

 По информации CNN, Иран уже начал передавать чертежи и компоненты для беспилотников в Россию.

В рабочей группе Белого дома участвуют Министерство обороны США, министерства юстиции, торговли и казначейство. По словам высокопоставленного представителя администрации, эти усилия контролируются Советом национальной безопасности Белого дома в рамках более масштабного "целостного подхода" к отношениям с Ираном.

Сотрудники Конгресса сообщили CNN, что они надеются, что рабочая группа предоставит законодателям список американских компаний, чье оборудование обнаруживается в беспилотниках, чтобы добиться большей ответственности.

Рабочая группа также должна координировать свои действия с союзниками, поскольку компоненты, используемые в беспилотниках, не ограничиваются американскими. Расследование Conflict Armament Research выявило, что "более 70 производителей из 13 разных стран" производили компоненты для иранских беспилотников.

Согласно исследованию, опубликованному в прошлом месяце вашингтонским Институтом науки и международной безопасности, Иран также может приобретать почти точные копии западных компонентов у Китая. "Китай играет более важную роль, чем предполагалось ранее, в предоставлении Ирану возможностей для производства и поставок беспилотников российским силам", — говорится в отчете.

По словам официальных лиц, нет никаких доказательств того, что какая-либо из западных компаний сознательно экспортирует свои технологии для использования в беспилотниках.

Иран также использует подставные компании для покупки в США и ЕС оборудования, которое может иметь двойное назначение.  Это делает мониторинг цепочки поставок сложной задачей, хотя эксперты говорят, что американские и европейские компании могли бы делать гораздо больше, чтобы отслеживать, куда идет их продукция. 

  • 25 ноября Главное управление разведки Минобороны опубликовало список компаний, продолжающих производить микрочипы, помогающие РФ обстреливать Украину.
  • Расследование Reuters, Важных историй и Британского института оборонных расследований выяснило, что подсанкционная российская компания "Специальный технологический центр", которая производит беспилотники "Орлан-10" для российской армии, продолжает покупать на Западе компоненты для них через сеть посредников.
Вадим Ребрина
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США санкции Иран БПЛА беспилотник Shahed
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