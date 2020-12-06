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США считают жителей Южных Курил уроженцами Японии. В России возмущены

06.12.2020, 17:04
США считают жителей Южных Курил уроженцами Японии. В России возмущены - Фото
Фото - EPA

Как оказалось, США как минимум с 2018 года считают людей, рожденных на Курильских островах, уроженцами Японии. МИД РФ заявил, что Соединенные Штаты ставят под сомнение итоги Второй мировой войны.

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Человек, родившийся на Южных Курилах, при подаче заявки на постоянное проживание в Соединенных Штатах (грин-карту), должен указывать страной происхождения Японию, пишет японское издание Hokkaido Shimbun. Недавно русские островитяне заметили это и написали жалобу.

Это правило относится к жителям островов Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп. При этом лица, родившиеся на Южном Сахалине, считаются уроженцами России.

МИД РФ в Twitter назвал США "ревизионистской державой". "По решению 1945 г. Курильские острова отошли СССР. Сегодня госдеп ставит под сомнение итоги Второй мировой войны, поощряет реваншизм. Знайте свои границы и "красные линии", – говорится в сообщении.

Справка. Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Их японские власти называют своими "северными территориями". Россия с этим не согласна.
  • В сентябре 2018 года президент России Владимир Путин призвал Японию подписать мирное соглашение с Москвой "без каких-либо условий" до конца года, чтобы попытаться решить долговременный территориальный спор. Япония отказалась от предложения России.
  • Из-за "островного спора" РФ и Япония до сих пор не подписали мирный договор. 
Вадим Ребрина
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