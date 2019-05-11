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11.05.2019, 08:51

США сказали, как расширят военное присутствие на Ближнем Востоке

США сказали, как расширят военное присутствие на Ближнем Востоке - Фото
Фото: EPA

Минобороны США одобрило отправку в регион военного корабля и ракетного комплекса Patriot

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Соединенные Штаты усиливают свое военное присутствие на Ближнем Востоке из-за обострения конфликта между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил отправку десантно-вертолетного корабля Арлингтон и  зенитно-ракетного комплекса Patriot в регион Центрального командования ВС США.

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"Подобный шаг является ответом на запрос командования о дополнительных силах, поступивший несколькими днями ранее", - говорится в заявлении минобороны США, опубликованном в пятницу, 10 мая.

Вашингтон отказался раскрыть их график прибытия или местоположение, сославшись на соображения безопасности.

Минобороны США "продолжает пристально изучать деятельность иранского режима и его вооруженных сил". "Соединенные Штаты готовы защищать свои интересы в ближневосточном регионе", - отмечается в документе.

10 мая командующий Пятого флота ВМС США Джеймс Маллой заявил, что военные угрозы со стороны Ирана не помешают ему отправить авианосец через Ормузский пролив, если возникнет такая необходимость.

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Теги: США, Иран, Patriot, корабли, Арлингтон
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