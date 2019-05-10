США пригрозили Ирану проходом авианосца через Ормузский пролив

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Трамп ранее заявил, что не хочет войны с Ираном: "У нас один из самых мощных кораблей в мире, который заряжен, и при этом мы не хотим ничего делать"

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Командующий Пятого флота ВМС США Джеймс Маллой заявил, что военные угрозы со стороны Ирана не помешают ему отправить авианосец через Ормузский пролив, если возникнет такая нужда. Заявление вице-адмирала цитирует агентство Reuters.

Маллой не сказал, отправит ли он ударную группу авианосца USS Abraham Lincoln в воды стратегического пролива, через который проходит пятая часть всей потребляемой в мире нефти.

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Вчера, 9 мая, эта группа, которую в качестве предупреждения Ирану направила в регион администрация президента США Дональда Трампа, прошла через Суэцкий канал в Красное море, после чего оказалась под командованием Маллоя.

"Если мне нужно будет направить его (авианосец, - ред.) в пролив, я сделаю это", - заявил он.

По словам Маллоя, данные разведки связаны "с фактической деятельностью Ирана, которую мы наблюдали". "И этого мне определенно достаточно <...> чтобы сказать, что мы увидели в этом угрозу", - добавил он.

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Ранее Тегеран отверг утверждение США о растущей угрозе для американских военных в регионе как "фальшивые данные разведки". США считают, что Иран переместил ракеты на море, причем их можно запускать даже с небольшого корабля. Маллой полагает, что это вооружение "подпадает под категорию дестабилизирующего и носит наступательный характер".

Тем не менее, подчеркнул вице-адмирал, США не ищут повода и не готовятся к войне с Ираном: "У меня нет планов военных действий, и мне не было поручено это сделать. Однако мы абсолютно готовы отреагировать на любую агрессию против США, партнеров в регионе или наших интересов".

Напряженность между странами резко возросла с тех пор, как год назад администрация Трампа вышла из ядерной сделки с Ираном и начала снова удушать санкциями экономику ИРИ.

Видео: AiirSource Military

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Теги: Иран, авианосец, вмс сша, USS Abraham Lincoln, Ормузский пролив, джеймс маллой
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