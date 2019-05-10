США пригрозили Ирану проходом авианосца через Ормузский пролив

Командующий Пятого флота ВМС США Джеймс Маллой заявил, что военные угрозы со стороны Ирана не помешают ему отправить авианосец через Ормузский пролив, если возникнет такая нужда. Заявление вице-адмирала цитирует агентство Reuters.

Маллой не сказал, отправит ли он ударную группу авианосца USS Abraham Lincoln в воды стратегического пролива, через который проходит пятая часть всей потребляемой в мире нефти.

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Вчера, 9 мая, эта группа, которую в качестве предупреждения Ирану направила в регион администрация президента США Дональда Трампа, прошла через Суэцкий канал в Красное море, после чего оказалась под командованием Маллоя.

"Если мне нужно будет направить его (авианосец, - ред.) в пролив, я сделаю это", - заявил он.

По словам Маллоя, данные разведки связаны "с фактической деятельностью Ирана, которую мы наблюдали". "И этого мне определенно достаточно <...> чтобы сказать, что мы увидели в этом угрозу", - добавил он.

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Ранее Тегеран отверг утверждение США о растущей угрозе для американских военных в регионе как "фальшивые данные разведки". США считают, что Иран переместил ракеты на море, причем их можно запускать даже с небольшого корабля. Маллой полагает, что это вооружение "подпадает под категорию дестабилизирующего и носит наступательный характер".

Тем не менее, подчеркнул вице-адмирал, США не ищут повода и не готовятся к войне с Ираном: "У меня нет планов военных действий, и мне не было поручено это сделать. Однако мы абсолютно готовы отреагировать на любую агрессию против США, партнеров в регионе или наших интересов".

Напряженность между странами резко возросла с тех пор, как год назад администрация Трампа вышла из ядерной сделки с Ираном и начала снова удушать санкциями экономику ИРИ.

Видео: AiirSource Military